Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenleri Arabadan İndirip Kaçtı

Kaçak Göçmenleri Arabadan İndirip Kaçtı

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir organizatör, 6 yabancı uyruklu kaçağı yol kenarına bırakıp kaçtı.

Kaçak Göçmenleri Arabadan İndirip Kaçtı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir organizatör, 6 yabancı uyruklu kaçağı yol kenarına bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Malkara istikametine seyreden bir otomobil, polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Sürücü, otomobiliyle kaçarken araçta bulunan Bangladeş uyruklu 6 göçmeni de yol kenarında indirdi.

Kaçan sürücü için yakalama çalışması başlatılırken, göçmenler gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

İstanbul, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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