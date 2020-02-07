Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı - Son Dakika

Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araçtan atıldığı öne sürülen 7 kaçak göçmen, dondurucu soğukta polis ekiplerince yol kenarında bulundu.

Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araçtan atıldığı öne sürülen 7 kaçak göçmen, dondurucu soğukta polis ekiplerince yol kenarında bulundu.


Edinilen bilgiye göre, D - 110 yan yol üzeri Gözsüz Mahallesi yol ayrımındaki bir minibüs durağı çevresinde bir grup kaçak göçmenin olduğu şeklinde polise ihbar düştü. Bölgeye giden polis ekipleri, dondurucu soğukta yol kenarında bekleyen çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu Vietnam uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Polis karakoluna götürülen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Minibüs şoföründen örnek davranış
Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki anneden dehşete düşüren ifadeler Babasının öldürdüğü Şeyma Yıldız'ın arkadaşları "erkek arkadaş" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:20:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]