Son Dakika Haberleri: Kaçak göçmenleri 'İstanbul' diyerek Kırıkkale'ye bıraktılar
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Kaçak göçmenleri 'İstanbul' diyerek Kırıkkale'ye bıraktılar

7 dakika önce

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen Van'dan sahte kimlikle bilet alıp "İstanbul" yerine Kırıkkale'ye bırakıldı.

Kaçak göçmenleri 'İstanbul' diyerek Kırıkkale'ye bıraktılar, System.String[]

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen Van'dan sahte kimlikle bilet alıp "İstanbul" yerine Kırıkkale'ye bırakıldı.


Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firması, Van'dan bindirdiği 30 kaçak göçmeni "İstanbul" yerine Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Bahşılı ilçesi yakınlarına bıraktı. İ.S. idaresindeki otobüs Yahşihan İlçesindeki Bölge Trafik Denetleme Kontrol Müdürlüğü önünde durduruldu.


Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü İ.S. ile 30 kaçak göçmen Emniyet Müdürlüğüne getirilerek haklarında soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, İstanbul, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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