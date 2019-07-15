Son Dakika Haberleri: Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp, kendi kaçtı
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Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp, kendi kaçtı

8 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden 65 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin sürücüsü Ş.Y., jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp, kendi kaçtı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden 65 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin sürücüsü Ş.Y., jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunan kamyonetten 14 kaçak göçmen çıkarken, sürücü Ş.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ayvalık ilçesi Cunda Adası Ortunç Koyu ormanlık bölgesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, 49'u Suriye, 2'si Filistin uyruklu 51 kaçak göçmen yakaladı. Yine Cunda Adası Patriça bölgesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kamyonet, takip sonrası 2 kilometre ileride terk edilmiş olarak bulundu. Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, 10'u Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i Irak uyruklu 14 kaçak göçmen kamyonette yakalandı. Kaçan sürücünün Ş.Y. olduğu belirlenirken jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kamyonetin koruma altına alınarak yediemin deposuna çekildiği bildirilirken, kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.


- Balıkesir
Cunda Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:15 Kaynak: DHA
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