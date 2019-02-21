Kaçak Göçmenleri Taşıdığı Otomobille Polis Aracına Çarptı
26 dakika önce
HATAY'ın Altınözü ilçesinde, içinde 11 göçmenin bulunduğu otomobille kaçmaya çalışan E.İ., polis aracına çarptı.
HATAY'ın Altınözü
ilçesinde, içinde 11 göçmenin bulunduğu otomobille kaçmaya çalışan E.İ., polis aracına çarptı. Gözaltına alınan E.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye
'den yasa dışı yollarla Türkiye
'ye giren 11 kişiyi otomobiliyle Hatay
merkeze götüren E.İ., polisin 'Dur' ihtiranı uymayıp, kaçmaya başladı. Önü polis aracıyla kesilen E.İ., otomobilini durduramadı. Polis
aracına çarparak duran sürücü E.İ. ve otomobildeki Suriyeli 11 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
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