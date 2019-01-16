Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenleri Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Kaçak Göçmenleri Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 7 Yaralı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde içerisinde göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı.

Kaçak Göçmenleri Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 7 Yaralı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde içerisinde göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı.

Yeniceçiftlik köyü yakınlarında meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. H.Y. (19) yönetimindeki 34 LC plakalı araçta K.B. (19) ile 4 Pakistan uyruklu şahsın olduğu tespit edildi.

Yaralılar kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Keşan, Edirne, 3. Sayfa
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