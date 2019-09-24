Son Dakika Haberleri: Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

1 saat önce

Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı Hatay'da sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 yaralandıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6...

Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

Hatay'da sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 yaralandı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Reyhanlı- Antakya yolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana gelen kazada, sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

İkisinin askeri personel olduğu yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı
Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:01:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]