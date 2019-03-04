Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 22 Yaralı
1 saat önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün bir başka araçla çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün bir başka araçla çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Kaza, Adilcevaz- Erciş
karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Pakistan
uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan Yavuz T. yönetimindeki 04 D 6362 plakalı minibüs ile Mecit O. yönetimindeki 04 P 6264 plakalı araç, yolun kaygan olması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Pakistan uyruklu 20 göçmen ile minibüsle çarpışan aracın sürücüsü çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Minibüs sürücüsü Yavuz T. ise ağır yaralandı. Yavuz T. Tatvan
Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer aracın sürücüsü ve mülteciler Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:42 Kaynak: İHA
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