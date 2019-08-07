Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı
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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralıVAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı
VAN - Van
'ın Tuşba
ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van- Erciş
karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde de kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 yaşancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti.
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