Son Dakika Haberleri: Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

3 saat önce

Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.

Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
(Şükrü Akyüz/İHA)
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
Erçek, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
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