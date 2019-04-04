Kaçak Göçmenleri Yol Kenarına Bırakıp Kaçtılar
1 saat önce
Kaçak göçmenleri yol kenarına bırakıp kaçtılarARDAHAN - Van'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmek üzere 2 minibüsle yola çıkan 39 Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmen, Ardahan'da yol kenarına bırakıldı.
Kaçak göçmenleri yol kenarına bırakıp kaçtılar
ARDAHAN - Van
'dan İstanbul
ve Ankara
'ya gitmek üzere 2 minibüsle yola çıkan 39 Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu kaçak göçmen, Ardahan
'da yol kenarına bırakıldı.
Ardahan- Göle
karayolunun Eskidemirkapı köyü Yayla mevkisinde yol kenarında kalabalık göçmen grubunu gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni Ardahan kent merkezine getirdi. Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen göçmenlerin batıdaki büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçen kaçak göçmenlerin işlemleri Ardahan Valiliği
binasında bulunan Göç İdaresi Müdürlüğünde devam ediyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:07 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı
AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor