Kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı

26.04.2022 00:57
Kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde kaçak göçmenlerin barındığı 2 metruk ev iş makinesi ile yıkılırken, metruk ev yıkımında bahçedeki yoncalar kesilip meyve fidanları zarar görmemesi için başka alana taşındı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde kaçak göçmenlerin barındığı 2 metruk ev iş makinesi ile yıkılırken, metruk ev yıkımında bahçedeki yoncalar kesilip meyve fidanları zarar görmemesi için başka alana taşındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen 2 metruk yapıyı yıktırdı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler tespit edildi. Tespit edilen evlerin yıkılması için bugün bölgeye gidilerek metruk 2 ev iş makinesi ile yıktırıldı.

"Metruk ev yıkımında meyve fidanları zarar görmemesi için başka alana taşındı"

Polis, metruk evleri yıkmadan önce vatandaşın bahçesinde bulunan yoncanın kesilip toplanmasına izin verildi. Daha sona aynı bahçede bulunan meyve fidanları iş makinesi tarafından zarar görmemesi için kepçe yardımı ile yerinden sökülerek bahçenin değişik yerinde dikilmesine yardımcı oldu. - VAN

YORUMLAR
500
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

Edremit, Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:47:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement