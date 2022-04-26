Kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler yıkıldı - Son Dakika

Van'ın merkez Edremit ilçesinde kaçak göçmenlerin barındığı 2 metruk ev iş makinesi ile yıkılırken, metruk ev yıkımında bahçedeki yoncalar kesilip meyve fidanları zarar görmemesi için başka alana taşındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen 2 metruk yapıyı yıktırdı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler tespit edildi. Tespit edilen evlerin yıkılması için bugün bölgeye gidilerek metruk 2 ev iş makinesi ile yıktırıldı.

"Metruk ev yıkımında meyve fidanları zarar görmemesi için başka alana taşındı"

Polis, metruk evleri yıkmadan önce vatandaşın bahçesinde bulunan yoncanın kesilip toplanmasına izin verildi. Daha sona aynı bahçede bulunan meyve fidanları iş makinesi tarafından zarar görmemesi için kepçe yardımı ile yerinden sökülerek bahçenin değişik yerinde dikilmesine yardımcı oldu. - VAN