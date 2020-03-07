Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok - Son Dakika

Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.

Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor." - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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