Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

27.02.2022 08:59

Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı Arnavutköy'de "Şok Evi" diye tabir edilen 3 adreste 44 kişi yakalandı İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında "Şok Evleri"ne düzenlenen operasyonlarda, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

Arnavutköy'de "Şok Evi" diye tabir edilen 3 adreste 44 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında "Şok Evleri"ne düzenlenen operasyonlarda, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özel timlerle metruk evlere şok baskın

Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Arnavutköy'de "Şok Evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 3 adres tespit edildi. Göçmenler için "Avrupa ülkelerinden önceki son durak" kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu şok evlerine önceki gün gece yarısı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkelerine geri gönderilecekler

Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin, polisteki işlemlerin ardından, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı
Kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı
Kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenlerin saklandığı 'şok evleri'ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı - Son Dakika
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