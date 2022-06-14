Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor

14.06.2022 09:13

Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor

BAYBURT - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da kaçak göçmen olduğu tespit edilen ve Bayburt'a getirilen ağırlıklı olarak 18-25 yaş aralığında olan 38 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri tamamlanarak, Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Bayburt'ta işlemleri tamamlanan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezine getirilen 38 Afgan göçmen sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilecek.

Bayburt İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, düzensiz göçmenlerin yiyecek, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildiğini söyleyerek, " Afganistan'dan yasadışı yollarla ülkemize gelen düzensiz göçmenlerin İstanbul tarafından yapılan toplama kampanyasından sonra Bayburt'a 38 göçmen gönderildi. Biz burada işlemlerini yaptıktan Aşkale Geri Gönderme Merkezine göndereceğiz. Aşkale Geri Gönderme Merkezinden sonra da ülkelerine gönderilecekler. Bu 38 göçmen Afgan uyruklu, her Pazartesi günü 38 göçmen geliyor, biz onları ülkelerine gönderiyoruz. Yeme-içmelerini, yatacak yerlerini temin ediyoruz. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz işlemlerini yaptıktan sonra otobüsle Aşkale'ye gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor
Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor
Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor
Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor

YORUMLAR
500
Afgan Uyruklu 1237 Kaçak Göçmen Ülkelerine Gönderildi Afgan Uyruklu 1237 Kaçak Göçmen Ülkelerine Gönderildi Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement