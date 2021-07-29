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Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup - Son Dakika

Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup

29.07.2021 11:00
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup, System.String[]

Taliban'ın Afganistan'da güçlenmesinin ardından ülkede başlayan göç, İran ve Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan göçmenler, toplanma alanlarına dikkat çekmemek için toplu değil de üçerli gruplar halinde geliyorlar.

Taliban'ın Afganistan'da güçlenmesinin ardından ülkede başlayan göç, İran ve Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan göçmenler, toplanma alanlarına dikkat çekmemek için toplu değil de üçerli gruplar halinde geliyorlar.

Taliban'ın Afganistan'da güçlenmesinin ardından ülkede başlayan göç Türkiye'ye de yansıdı. İran ve Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan göçmen sayısı, her geçen gün artıyor. Yetkililer, İran ve Irak sınırlarında güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmalarının yapıldığını aktarsa da düzensiz Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geçişi devam ediyor. Günler süren zorlu yolcuklarının ardından Türkiye'ye kaçak yollar giriş yapan göçmenlerin genel geliş sebebi ise ekonomik yoksunluk ve can güvenliği. Afgan göçmenler genellikle işsizlik ve Taliban'ın bölgedeki gücünün artması sonrası Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını anlattılar. Van üzerinden Tatvan'a geçen Afganlılar, dikkat çekmemek için toplu değil de üçer, üçer gruplar halinde geliyorlar - VAN

Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup

Taliban, Türkiye, Afgan, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup - Son Dakika


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