Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü (2) - Son Dakika
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Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü (2)

08.11.2022 20:22

2 GÖZALTIEdirne'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır bölgesinde, Bulgaristan'a kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenler ile ülke sınır görevlileri arasındaki çatışmada Bulgar polisi Petır Bicvarov'un (30), açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili saldırıyı gerçekleştirdiği...

2 GÖZALTI

Edirne'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır bölgesinde, Bulgaristan'a kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenler ile ülke sınır görevlileri arasındaki çatışmada Bulgar polisi Petır Bicvarov'un (30), açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"07.11.2022 günü, saat 21.35 sıralarında İlimiz Lalapaşa ilçesi Küçünlü köyü sınır hattında yaşanan menfur saldırıda bir Bulgaristan polis memuru hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili olarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.E. isimli şahıslar yakalanmış olup, üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Bu elim hadise sebebiyle Bulgaristan Emniyet Teşkilatı'na ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."


Kaynak: DHA
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