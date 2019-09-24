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Kaçak hafriyat döken 2 kamyon sürücüsüne 72 bin lira ceza

1 saat önce

Kaçak hafriyat döken 2 kamyon sürücüsüne 72 bin lira cezaBURSA - Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyoncuya pusu atan jandarma ekipleri, kaçak hafriyat döken ve aynı bölgeye girmeye çalışan 2 kamyon sürücüsüne 72 bin 197 lira para cezası kesti.

Kaçak hafriyat döken 2 kamyon sürücüsüne 72 bin lira ceza

BURSA - Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyoncuya pusu atan jandarma ekipleri, kaçak hafriyat döken ve aynı bölgeye girmeye çalışan 2 kamyon sürücüsüne 72 bin 197 lira para cezası kesti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesinde meydana geldi. Daha önceden de kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgeyi incelemeye çıkan jandarma ekipleri, farklı bir bölgeye daha hafriyat döküldüğünü tespit etti. Şüphelilerin bu bölgeye tekrar gelerek hafriyat dökeceği şüphesi üzerinde bölgede devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye tedbir aldı. Kaçak hafriyat dökmeye gelen kamyonları bekleyen ekipler, bir kamyonu hafriyat dökerken, başka bir kamyonu da bölgeye girerken yakaladı. Yakalanan 2 sürücü hakkında 72 bin 197 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak hafriyat döken 2 kamyon sürücüsüne 72 bin lira ceza

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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