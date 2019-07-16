Son Dakika Haberleri: Kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza
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Kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza

7 saat önce

Bursa'da kaçak hafriyat dökenler jandarmadan kaçamadı.

Kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza, System.String[]
Bursa'da kaçak hafriyat dökenler jandarmadan kaçamadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmangazi'ye bağlı Ovaakça Mahallesi'nde bir şahsın kaçak hafriyat döktüğü ihbarı alındı. Ekipler bahse konu bölgeye sivil araç ve sivil kıyafetli ekip gönderdi. Bir iş yerine ait kamyon kaçak hafriyat dökerken suçüstü yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince şahsa 72 bin 197 TL idari para cezası kesildi. - BURSA
Osmangazi, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:39 Kaynak: İHA
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