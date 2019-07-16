Kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza
7 saat önce
Bursa'da kaçak hafriyat dökenler jandarmadan kaçamadı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:39 Kaynak: İHA
'da kaçak hafriyat dökenler jandarmadan kaçamadı.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Osmangazi
'ye bağlı Ovaakça
Mahallesi'nde bir şahsın kaçak hafriyat döktüğü ihbarı alındı. Ekipler bahse konu bölgeye sivil araç ve sivil kıyafetli ekip gönderdi. Bir iş yerine ait kamyon kaçak hafriyat dökerken suçüstü yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince şahsa 72 bin 197 TL idari para cezası kesildi. - BURSA
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