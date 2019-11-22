Son Dakika › Güncel › Kaçak hafriyat döken sürücüye 72 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Kaçak hafriyat döken sürücüye 72 bin lira ceza kesildi
6 saat önce
Bursa'da, bir araziye kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen sürücüye 72 bin 197 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Bursa'da, bir araziye kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen sürücüye 72 bin 197 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir kişinin kamyonla Osmangazi ilçesindeki bir araziye hafriyat döktüğünü belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürücüyü suçüstü yakaladı.
Sürücüye belediye ekiplerince 72 bin 197 lira ceza kesildi.
Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi