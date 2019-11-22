Son Dakika Haberleri: Kaçak hafriyat döken sürücüye 72 bin lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Kaçak hafriyat döken sürücüye 72 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Kaçak hafriyat döken sürücüye 72 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Bursa'da, bir araziye kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen sürücüye 72 bin 197 lira para cezası uygulandı.

Kaçak hafriyat döken sürücüye 72 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Bursa'da, bir araziye kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen sürücüye 72 bin 197 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir kişinin kamyonla Osmangazi ilçesindeki bir araziye hafriyat döktüğünü belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürücüyü suçüstü yakaladı.

Sürücüye belediye ekiplerince 72 bin 197 lira ceza kesildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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