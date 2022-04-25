Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi - Son Dakika
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Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi

25.04.2022 14:19

- Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü denetimleri sırasında plakası ve şasi numarası olmayan bir kepçeyle karşılaşan ekipler, aracın çalıntı olabileceği şüphesiyle yediemin otoparkına çekti.

- Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü denetimleri sırasında plakası ve şasi numarası olmayan bir kepçeyle karşılaşan ekipler, aracın çalıntı olabileceği şüphesiyle yediemin otoparkına çekti.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy ilçe zabıta ekipleri kaçak hafriyat dökümü denetimleri gerçekleştirirken Ömerli Mahallesi Ekin Sokak üzerinde plakasız bir kepçe ile karşılaştı. Kaçak döküm yapılan yerdeki toprakları düzlemek amacıyla kullanılan sarı renkte şasi numarası da olmayan aracı inceleyen ekipler çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekipler plakası olmayan aracı güvenlik nedeniyle kurtarıcıyla Oğuzhan yediemin otoparkına çekti.

Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi - Son Dakika


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