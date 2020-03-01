Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

6 saat önce

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen özel bir şirkete ait kamyona 265 bin 497 lira para cezası uygulandı.

Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza, System.String[]

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen özel bir şirkete ait kamyona 265 bin 497 lira para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesindeki boş bir arsaya kaçak hafriyat dökümü yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, arazide kaçak hafriyat dökümü yapanları belirlemek için harekete geçti. Arazide gözlem yapan ekipler, özel bir şirkete ait olduğu belirlenen kamyonun alana gelerek hafriyat döktüğünü tespit etti. Kamyonun başına giden ekipler, sürücüyüsuç üstü yakaladı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat dökümü yapan şirkete 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı.


Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
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