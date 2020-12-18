Kaçak hafriyat dökümüne 88 bin TL ceza - Son Dakika

BURSA'da kaçak hafriyat dökümü yapan firmanın sahibi M.S.'ye 88 bin 499 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde boş bir arsaya kaçak hafriyat dökümü yapıldığı bilgisine ulaştı. Arazide gözlem yapan ekipler, 06 FA 7129 ve 16AFJ 328 plakalı kamyonların hafriyat getirerek döktüğünü tespit etti. Kamyonun başına giden ekipler, sürücüyü suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, hafriyat dökümü yapan firmanın sahibi M.S.'ye 88 bin 499 lira cezai işlem uyguladı.