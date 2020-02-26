Kaçak hafriyat dökümüne helikopterli baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak hafriyat dökümüne helikopterli baskın - Son Dakika

Kaçak hafriyat dökümüne helikopterli baskın

6 saat önce

Bursa'da jandarmanın helikopterle yaptığı denetimler sırasında, izinsiz olarak hafriyat döktüğü belirlenen özel firmaya 265 bin 497 lira ceza kesildi.

Kaçak hafriyat dökümüne helikopterli baskın, System.String[]

Bursa'da jandarmanın helikopterle yaptığı denetimler sırasında, izinsiz olarak hafriyat döktüğü belirlenen özel firmaya 265 bin 497 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel, Yıldırım, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde havadan ve karadan kaçak hafriyat denetimi gerçekleştirdi.

Helikopterden, bir kamyondan kaçak hafriyat dökümü yapıldığını belirleyen ekipler, durumu yerdeki görevlilere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, kamyon sürücüsünü suçüstü yakaladı.

Sürücünün bağlı olduğu özel firmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şubesi ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre kirliliğine yönelik denetimlerin aralıksız devam edileceği öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor
Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:19:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak hafriyat dökümüne helikopterli baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]