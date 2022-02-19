Kaçak hafriyat dökümüne jandarmadan suçüstü... Yakalanan sürücüden pişkin cevap: " Herkes döküyor" - Son Dakika

Kaçak hafriyat dökümüne jandarmadan suçüstü... Yakalanan sürücüden pişkin cevap: " Herkes döküyor"

İSTANBUL Çatalca'da boş bir araziye traktörle kaçak hafriyat dökümü yapan şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Tonlarca hafriyatın döküldüğü alan ise dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Çatalca'da Ovayenice Mahallesi'nde daha önce kaçak hafriyat dökülen alana tekrar döküm yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bir müddet uzaktan takip yapan ekipler, alana bir traktörün giriş yaptığını belirledi. Traktörle kaçak hafriyat dökümü yapan şahıs suç üstü yakalandı. Şoföre jandarma tarafından ceza kesildi. Suçüstü yakalanan M.Ç, bu alana hafriyat dökmenin yasak olduğunu söyleyen jandarma ekiplerine, "Herkes döküyor, kamyonlarla döküyorlar" diyerek kendisini savundu. Jandarma ise ekiplere belediyenin belirlediği alanlara döküm yapabileceğini söyledi. Öte yandan tonlarca hafriyatın döküldüğü alan ise havadan görüntülendi.