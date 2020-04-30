Kaçak hafriyat dökümüne kameralı önlem - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak hafriyat dökümü ile daha etkin mücadele edebilmek için, kaçak döküm yapılan alanları 7 gün 24 saat kamera sistemi ile takip etmeye başladı.



Kaçak hafriyat döküm alanlarını sıkı bir şekilde takip eden ve bu alanlara dökülen inşaat atıkları ve diğer hafriyatı temizleyen Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için teknolojinin imkanlarından en üst düzeyde yararlanarak kameralı takip sistemini devreye soktu.



Kademeli olarak devreye alınan ve kaçak döküm yapılan alanların 7/24 anlık takip edilmesini sağlayan sistem, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandı. Kurulum tamamlandığında kentte 30 civarında noktada anlık izleme gerçekleştirilebilecek.



Kamera takip sistemi ile kaçak hafriyat dökümünün büyük ölçüde önüne geçilebileceği, kaçak döküm yapanların tespitinin kolaylaşacağı ifade edildi.



"Kaçak döküme asla müsaade etmeyeceğiz"



Kaçak hafriyat dökümü ile mücadelede devrim niteliğindeki proje hakkında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Şehrimizin muhtelif noktalarında uzun yıllardır kaçak döküm sahası olarak kullanılan bölgeleri hafriyat atıklarından temizliyoruz. Kaçak dökümle mücadele kapsamında, bu alanları 7/24 izlemek üzere kamera takip sistemlerini devreye sokuyoruz. Tüm işlemler bittiğinde, 30'a yakın nokta Zabıta Müdürlüğümüz tarafından anbean takip edilecek. Bu sayede kaçak döküme asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.



Kamera takip sistemi çocuk parklarına da uygulanacak



Ayrıca, benzer bir sistemin Süleymanpaşa'daki tüm çocuk parkları için de oluşturulacağının müjdesini veren Başkan Yüksel, "Aynı uygulamayı, önümüzdeki yıl ilçemizdeki çocuk parklarını da kameralarla donatarak yapacağız. Ailelerimizin ve çocuklarımızın güvenliğini sağlamak adına hayata geçireceğimiz proje sayesinde aileler, parkta oynayan çocuklarını telefon ve bilgisayardan izleyebilecek. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ