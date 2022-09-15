KAÇAK HAFRİYATÇILARLA ZABITA VE POLİS ARASINDA KOVALAMACA - Son Dakika
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KAÇAK HAFRİYATÇILARLA ZABITA VE POLİS ARASINDA KOVALAMACA

15.09.2022 09:41
KAÇAK HAFRİYATÇILARLA ZABITA VE POLİS ARASINDA KOVALAMACA

ARNAVUTKÖY'de araziye kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı alan zabıta ve polis ekipleri, 2 kamyon şoförünü suçüstü yakaladı.

ARNAVUTKÖY'de araziye kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı alan zabıta ve polis ekipleri, 2 kamyon şoförünü suçüstü yakaladı. Ekipleri gören kamyon şoförleri kaçmaya çalışınca, kovalamaca yaşandı. Kaçak döküm yapan kamyonlara gözcülük yapanlar pikapla, zabıta ve polis ekiplerini engellemeye çalıştı. Kovalamaca sırasında pikap zabıta aracına çarptı. Bahçeşehir'e kadar süren kovalamaca sonunda, pikap şoförü yakalanarak, adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Şoförlere toplam 11 bin 95 TL para cezası uygulandı.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bir araziye 11 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde, kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı alan İBB ve Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı zabıta görevlileri, polis ekibiyle birlikte bölgeye geldi. Ekipler bölgeyi incelerken, dorseleri hafriyat yüklü iki kamyonun geldiği görüldü. Kamyon şoförleri zabıta ve polisi fark edince hızla uzaklaştı. Bu sırada kaçak hafriyatçılara gözcülük yapanlar pikapla, kamyonları takibe başlayan zabıta ve polis ekiplerini engellemeye çalıştı. Kovalamaca sırasında gözcülük yapanlar pikapla zabıta aracına çarparak, önünü kesmeye çalıştı. Kaçak hafriyatçılarla zabıta ve polis ekiplerinin kovalamacası Bahçeşehir sınırlarında son buldu. Araçlar durdurulurken, pikap şoförü adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Şoförlere 'Makas atmak, dur ihtarına uymamak, tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, cam filmi kullanmak, emniyet şeridi ve banketleri kullanmak, geçmek isteyen araca izin vermemek, kırmızı ışık ihlali, yere dökülecek şekilde yükleme yapmak, sağ şeridi kullanmamak, yol güzergah belgesi bulundurmamak ve ışık donanım arızaları' nedeniyle toplamda 11 bin 95 lira para cezası uygulandı.

Görüntü dökümü

-----------------------Hafriyat kamyonları ile zabıta ve polis kovalamacasıKaçak hafriyatçıların yakalanması

Polis, zabıta ve kaçak hafriyatçılar arasında yaşanan tartışma


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Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK HAFRİYATÇILARLA ZABITA VE POLİS ARASINDA KOVALAMACA - Son Dakika

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