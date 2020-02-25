"Kaçak hafriyatla mücadeleye 7/24 devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kaçak hafriyatla mücadeleye 7/24 devam edeceğiz' - Son Dakika

"Kaçak hafriyatla mücadeleye 7/24 devam edeceğiz"

6 saat önce

Ormanlık alana kaçak hafriyat dökümü yaparak çevreyi kirleten kamyon sürücüsü, Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince kamyonun önü kesilerek yakalandı.

– Ormanlık alana kaçak hafriyat dökümü yaparak çevreyi kirleten kamyon sürücüsü, Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince kamyonun önü kesilerek yakalandı. Kamyon sürücüsüne yakın takibin ardından yakalayan Mustafa Karakaş ve Mesut Yılmaz yaşadıklarını anlattı.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde önceki gün, gece saatlerinde üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan hafriyat kamyonundan şüphelenen ekipler takibe başladı. Sultangazi Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Mustafa Karakaş, "Şüphelendiğimiz aracı 1 kilometre geriden farlarımızı kapatarak takip etmeye başladık. Ardından kaçak dökümü suçüstü olarak kayıt altına aldık. Önünü kestiğimiz aracı cezai işlem uygulanması için Sultangazi Zabıta Müdürlüğümüze götürdük" dedi.

Kaçak hafriyat dökümüyle 7 gün 24 saat mücadele ettiklerini dile getiren Sultangazi Zabıtası Mesut Yılmaz ise, "Biz yıllardır bu kaçak hafriyatlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapıyoruz. Bu aracı da Sultangazi Belediyesi olarak gerekli tespit ve tutanakları tanzim ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca gerekli cezai işlemler uygulanacaktır." diye konuştu.

Üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosunun bulunan aracın yaklaşık 1 ay öncesinde yine ormanlık alana kaçak hafriyat döküm sebebiyle ceza kesildiği belirtildi.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Karakaş, Sultangazi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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