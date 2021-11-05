Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de 12 bin 500 cinsel içerikli ilaç ve hap satan iş yerinde 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak cinsel içerikli ilaç ve hap saklandığı ihbarını aldı. Adrese yapılan polis baskınında bir kişi gözaltına alınırken, aramada 12 bin 500 cinsel içerikli ilaç ve hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusuna başlandı.