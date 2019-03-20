Son Dakika Haberleri: Kaçak Hint Milyarder Londra'da Tutuklandı

Kaçak Hint Milyarder Londra'da Tutuklandı

56 dakika önce

Dolandırıcılıkla suçlanan ve Hindistan'ın iade talebi üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'da gözaltına alınan kaçak Hint milyarder Nirav Modi'nin kefalet talebi reddedildi.

Kaçak Hint Milyarder Londra'da Tutuklandı, System.String[]
Dolandırıcılıkla suçlanan ve Hindistan'ın iade talebi üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'da gözaltına alınan kaçak Hint milyarder Nirav Modi'nin kefalet talebi reddedildi.

Londra'da görülen duruşmada, hakim Marie Mallon, Hint milyarder Modi'nin kefalet talebini reddederek, tutuklanmasına karar verdi. Hakim, karara gerekçe olarak Modi'nin elindeki para sayesinde kaçma ve sonraki duruşmalara katılmama riskini gösterdi.

Dizayn ettiği mücevherleri Hollywood yıldızları tarafından takılan Modi, Hindistan'ın "en büyük bankacılık sahtekarlığı" olan Pencap Ulusal Bankasının (PNB) 2 milyar dolar dolandırılmasının baş şüphelileri arasında yer alıyor.

Hindistan'ın İngiltere'den iadesini istediği Modi, geçen hafta İngiliz basını tarafından Londra'da görüntülenmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Telegraph gazetesi, Modi'nin aranmasına rağmen İngiltere'de banka hesabı açabildiği, kendisine ulusal sigorta numarası verildiği ve aylık kirası 16 bin sterlin olan bir apartmanda yaşadığını yazmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:14 Kaynak: AA

İngiltere, Hindistan, Londra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abramovich, Chelsea İçin 2,5 Milyar Pound İstiyor Denizli Depremine Canlı Yayında Yakalandılar! MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Hint Milyarder Londra'da Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]