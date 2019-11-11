Son Dakika Haberleri: Kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak içki ele geçirildi

Kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri durdurdukları araçta çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

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Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri durdurdukları araçta çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep'ten temin edilen ve ülkemize kaçak yollardan sokulan bandrolsüz içkilerin Adıyaman'a getirileceği bilgisinin alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç Besni ilçesi Tetirli Mahallesinde durduruldu.


Araç içerisinde yapılan aramada 23 şişe ve pet su şişelerine doldurulmuş 10 litre bandrolsüz içki ele geçirildi.


Şüpheli 2 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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