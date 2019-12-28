Kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da bir dernekte kumar oynandığı tespit edilirken, ayrıca başka bir yerde de kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da bir dernekte kumar oynandığı tespit edilirken, ayrıca başka bir yerde de kaçak içki ele geçirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir adreste faaliyet gösteren yardımlaşma derneğine, planlı olarak adli arama kararıyla girildi. Dernekte bulunan 3 şahsın kumar oynadığı görüldü. Bir şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar parası olan 875 TL paraya el konuldu. Kumar oynadığı tespit edilen üç şahsa idari işlem yapılarak toplam 3 bin TL idari para cezası yazıldı.


Bu arada, dernek yanında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren, kıraathane düzeninde olduğu ve umuma açık iş yeri haline getirildiği tespit edilen iş yerinde mutfak kısmında tezgah üzerinde gözle görülür vaziyette toplam 18 adet 500 mililitre su şişesi içerisinde değişik miktarlarda boğma rakı alkol maddesi tespit edildi.


Kaçak rakılar muhafaza altına alındı.


İş yeri yetkilisi bir şahıs, gerekli işlem için ilgili birime teslim edildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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