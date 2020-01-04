Kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaçak içki içtiği ileri sürülen Caner Dumanoğlu (48), fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaçak içki içtiği ileri sürülen Caner Dumanoğlu (48), fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dumanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dumanoğlu'nun avukat olduğu ve 7 dosyadan aranması olduğu öğrenildi.

Olay, Kahramanlar Mahallesi 1420. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında yaşandı. Bir süredir evinde kaçak alkol ürettiği iddia edilen Caner Dumanoğlu, içki içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, Dumanoğlu'nun evine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan Dumanoğlu, evinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dumanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Öte yandan, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Caner Dumanoğlu'nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan aranması bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:39 Kaynak: DHA
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