Kaçak içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon kamerada: 1 gözaltı - Son Dakika

Kaçak içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon kamerada: 1 gözaltı

160 kilogram sahte içki ve 60 kilogram saf alkol ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış onlarca litre sahte içki ele geçirildi. Evde yapılan aramada 160 kilogram sahte içki ve 60 kilogram saf alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde H.Ö. isimli bir şahsın evinde sahte içki ürettiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda içki imalathanesine dönüştürülen evde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış farklı türlerde toplam 160 kilogram sahte içki, 60 kilogram saf alkol, 3 adet damıtma kazanı ve 3 adet kaynatma kazanı ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ö. isimli şahıs gözaltına alına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünler ise Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.