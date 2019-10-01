Son Dakika Haberleri: Kaçak içki imalathanesine "kameralı" koruma
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak içki imalathanesine "kameralı" koruma

6 dakika önce

İzmir'de bir depoda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı ve 40 bin sahte bandrol ele geçirildi.

Kaçak içki imalathanesine

İzmir'de bir depoda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı ve 40 bin sahte bandrol ele geçirildi. Şüphelilerin, sahte içki imalathanesine çevrilen depoya özel kamera sistemi kurdukları ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçak içkiyle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Buca ilçesi kırsal Zafer Mahallesi'ndeki bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisini alan jandarma, konuya ilişkin çalışma yaptı.

Deponun aynı zamanda sahte içki dağıtım merkezi olarak kullanıldığını tespit eden güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Binadaki aramalarda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı, bin 500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol, 15 bin litre kapasiteli 3 dolum tankı bulundu.

Soruşturma kapsamında C.H, A.K, G.K, Y.R, H.Z, H.L.ve U.Z. gözaltına alındı.

Tenha olduğu için tercih edilmiş

Öte yandan deponun dışındaki elektrik direklerinde güvenlik kameraları bulundu. Sistemi inceleyen jandarma, kameraların deponun birçok farklı açısına yerleştirildiği ve şüphelilerin de bu şekilde çevreyi takip ettilerini tespit etti.

Binanın da bölge tenha olduğu için kiralandığı belirtildi.

Ayrıca zanlıların depoyu değerinden yüksek bir fiyata kiraladıkları ve 3 aylık ücreti de peşin verdikleri öğrenildi.

Zafer Mahallesi, Jandarma, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı
Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak içki imalathanesine "kameralı" koruma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]