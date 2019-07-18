Son Dakika Haberleri: Kaçak İçki Ölümleri Meclis Gündeminde
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Kaçak İçki Ölümleri Meclis Gündeminde

2 saat önce

Son 20 gün içinde 16'sı Mersin ve Adana'da olmak üzere 18 kişinin ölümüne yol açan metil alkol ölümleri meclis gündemine taşındı.

Son 20 gün içinde 16'sı Mersin ve Adana'da olmak üzere 18 kişinin ölümüne yol açan metil alkol ölümleri meclis gündemine taşındı. CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin TBMM'ye araştırma önergesi verdi
Kaçak İçki Ölümleri Meclis Gündeminde
Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:01 
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