Kaçak İçki Ölümleri Meclis Gündeminde
2 saat önce
Son 20 gün içinde 16'sı Mersin ve Adana'da olmak üzere 18 kişinin ölümüne yol açan metil alkol ölümleri meclis gündemine taşındı.
Son 20 gün içinde 16'sı Mersin
ve Adana
'da olmak üzere 18 kişinin ölümüne yol açan metil alkol ölümleri meclis gündemine taşındı. CHP Adana Milletvekili
Dr. Müzeyyen Şevkin
TBMM'ye araştırma önergesi verdi
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:01
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