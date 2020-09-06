Kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Adana'da bin 10 litre kaçak içki ve 300 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan iki adreste kaçak içki ve etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis adreslere yaptığı eş zamanlı baskında piyasa değeri 385 bin lira olan bin 10 litre olan kaçak içki ve 300 litre etil alkol ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. - ADANA