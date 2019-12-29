Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da, polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da, polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Besni ilçesinde bulunan bir adrese kaçak içki operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 59 şişe kaçak viski, 65 litre alkol, 6 şişe 50 yıllık yıllanmış kaçak şarap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet cinsel güç artırıcı haplar ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla alakalı M.Y., Y.S.ve B.S., isimli 3 kişi yakalandı. Şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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