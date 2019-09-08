Son Dakika Haberleri: Kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak içki operasyonu

45 dakika önce

Arnavutköy'deki bir şarap üretim şirketine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'deki bir şarap üretim şirketine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şarap şirketinin, üretilen alkollü içkilerin üzerinde bulunan folyo kaplamaların uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığı, bu içkilerin perakende işletmeler tarafından açılarak satıldığı, bandrollü kapüşonların müşteriye verilmeden bir miktar ücret karşılığı tekrar üretici firmaya verildiği ve bu şekilde mükerrer bandroller üzerinden yeni şaraplar üretilerek vergi kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis, 23 Ağustos'ta Arnavutköy'deki firmanın üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yapan işletmelere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda A.C.K (69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y. (48) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 17 bin 552 mükerrer kullanılan TAPDK bandrollü dolu şarap şişesi, 6 bin 400 litre şarap sıvısı, 25 bin 108 TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş
Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sağanak bekleniyor Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:14:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]