Son Dakika Haberleri: Kaçak içki operasyonu
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Kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton 597 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton 597 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, H.Ç, G.C. ve C.D'ye ait evde arama yaptı.

Yapılan aramada, evin bahçesindeki üç su tankerinde 1 ton 597 litre kaçak içki ile TAPDK bandrollü kapüşonla kapatılmış 253 cam ve plastik şişelere doldurulmuş halde bulunan içkiye el konuldu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak içki operasyonu

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:35 Kaynak: AA
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