Son Dakika Haberleri: Kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel Kaçak içki operasyonu

Kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu gözaltına alındı.

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Paşaköy Mahallesi'nde M.D'ye (66) ait 2 ev ile 1 büfeye drone destekli operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 392 şişe kaçak içki, içki yapımında kullanılan 654 aroma, 2 musluklu kova, 114 şişe mayalanmış halde bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 cam damacana, 6 şişe el yapımı viski, 1 şişe kapaklama aparatı, kullanıma hazır 139 şişe kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, M.D. ile oğulları Z.D. (45) ve G.D. (36) gözaltına alındı.

Kaçak içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı
Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]