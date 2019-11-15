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Kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ele geçirildi
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ile 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:25 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ile 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 129 litre etil alkol, 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme, 10 cinsel içerikli gıda maddesi, 300 kit, 1 litrelik alkollü içki kiti ile 159 paket sigara yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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