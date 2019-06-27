Kaçak içki satan 2 işletmeye 10 bin lira ceza
1 saat önce
Artvin'de kaçak içki satan 2 iş yerine toplam 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:11 Kaynak: AA
'de kaçak içki satan 2 iş yerine toplam 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma
Komutanlığınca alkollü içki satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekanı toplam 61 işletme denetlendi.
Denetimlerde Şavşat
ilçesinde faaliyet gösteren 2 iş yeri sahibine Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu satış belgesi bulunmadığından toplam 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekiplerinin vatandaşların sağlığı için yapılan benzer faaliyetlere aralıksız bir şeklide devam edeceği bildirildi.
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