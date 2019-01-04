Son Dakika Haberleri: Kaçak İçki Satıcısı Gözaltına Alındı

Kaçak İçki Satıcısı Gözaltına Alındı

21 dakika önce

Niğde'de kaçak içki sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kaçak İçki Satıcısı Gözaltına Alındı, System.String[]
Niğde'de kaçak içki sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.M'nin aracını şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, araç ve şüphelinin evinde yaptıkları aramada sahte içki, anason, düdüklü tencere ve bidon buldu.

Gözaltına alınan N.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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