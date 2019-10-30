Son Dakika Haberleri: Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

5 dakika önce

Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı Adana'da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Adana'da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolundan Adana'ya giriş yapmak üzere olan bir otomobilde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin geçiş güzergahına pusu attı. Bir süre sonra gelen otomobil durduruldu. Polis otomobilde yaptığı aramada, kutular içinde 204 şişe kaçak içki ele geçirdi. Araçtaki M.Ö. ve H.A. gözaltına alındı.

El konulan kaçak içkiler imha edildi.

Emniyette ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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