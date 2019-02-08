Kaçak İçki Taciri Yakalandı
34 dakika önce
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak içki imal edip, satan tacir jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir
'in Susurluk
ilçesinde kaçak içki imal edip, satan tacir jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı Susurluk ilçesinde H.İ.G.'in Susurluk ve Kepsut
ilçelerine bağlı mahallelerde kaçak içki sattığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararı ile 10 plakalı araçta yapılan aramada su bidonu ve şişelerine konulmuş vaziyette 60 litre kaçak rakı ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler muhafaza altına alınarak, şüpheli H.İ.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:02 Kaynak: İHA
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