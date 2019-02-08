Son Dakika Haberleri: Kaçak İçki Taciri Yakalandı

Kaçak İçki Taciri Yakalandı

34 dakika önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak içki imal edip, satan tacir jandarma tarafından yakalandı.

Kaçak İçki Taciri Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak içki imal edip, satan tacir jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Susurluk ilçesinde H.İ.G.'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine bağlı mahallelerde kaçak içki sattığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararı ile 10 plakalı araçta yapılan aramada su bidonu ve şişelerine konulmuş vaziyette 60 litre kaçak rakı ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler muhafaza altına alınarak, şüpheli H.İ.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Jandarma, Susurluk, Balıkesir, 3. Sayfa
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