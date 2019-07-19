Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen drone destekli operasyonda, 1070 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan 1500 litre şıra ele geçirildi, çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:59 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesinde, jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen drone destekli operasyonda, 1070 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan 1500 litre şıra ele geçirildi, çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı. Tekirdağ
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Ergene ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen çiftliğe drone destekli operasyon düzenledi. Çiftlikte arama yapan ekipler, varillere doldurulmuş 1070 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan 1500 litre şıra ile imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.
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