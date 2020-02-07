Kaçak içki üretmenin cezası ağır oldu - Son Dakika
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Kaçak içki üretmenin cezası ağır oldu

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 ikamete düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçak içki ve bunların yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Kaçak içki üretmenin cezası ağır oldu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 ikamete düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçak içki ve bunların yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahsa toplam 80 bin lira idari para cezası verildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipazar ve Kabazlı Mahallesinde 3 evde kaçak içki bulundurulduğu ihbarını değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Yenipazar Mahallesinde M.A.K. (40) ve N.K. (38), Kabazlı Mahallesinde A.K.'ye (70) ait ev ile eklentilerinde yapılan aramada 70 litre rakı ve 1032 litre şarap olmak üzere toplam bin 102 litre sahte içki,35 litre etil alkol, 1 adet damıtma düzeneği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Öte yandan, 3 şahsa ele geçirilen kaçak içkilerle ilgili olarak 78 bin 347 TL para cezası, ruhsatsız av tüfekleri ile ilgili olarak da bin 732 olmak üzere toplam 80 bin 79 TL idari para cezasına çarptırıldığı belirtildi. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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