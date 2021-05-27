Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL - Son Dakika

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde 100 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen 2 kamyon dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütünden oluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL

Piyasa değeri 10 milyon TL olan 2,5 ton tütün ve tütün mamulü, bin 291 paket kaçak sigara, 2 milyon 180 adet boş makaron, 147 bin 500 adet dolu makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 ton 190 litre kaçak içki, 31 adet viski aroması, 64 adet plastik bidon, 1 adet süzgeç, 3 adet huni, 1 adet enjektör, 2 adet plastik ölçüm pipeti, 1 adet alkol ölçer derece,1 adet sıvı ölçer, 1adet sürahi, 502 adet değişik ebatlarda pet şişe, 150 adet şişe kapağı, 155 adet alkollü içki şişesi kapak bilyesi, 560 adet boş alkollü içki şişesi ve 2 adet damacana, görevli heyet gözetiminde imha edildi.