Kaçak İçkiden Öldüler
55 dakika önce
Yalova'da iki kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.
Yalova
'da iki kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.
N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden alkol aldı. Şahıslar dün gece N.K'nin Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'ndeki evinde içki alemi yaptı. İki arkadaş, ev yapımı olduğu ileri sürülen içkiden zehirlendi. Zehirlenen N.K. ve K.B. hastaneye kaldırılarak yoğum bakım ünitesine alındı. Ancak şahıslar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alındı. Büfede yapılan aramada 41 pet alkol ve 68 pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:51 Kaynak: İHA
Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar
Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi
Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim