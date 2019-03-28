Son Dakika Haberleri: Kaçak İçkiden Öldüler

Kaçak İçkiden Öldüler

55 dakika önce

Yalova'da iki kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.

Kaçak İçkiden Öldüler, System.String[]
Yalova'da iki kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.

N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden alkol aldı. Şahıslar dün gece N.K'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde içki alemi yaptı. İki arkadaş, ev yapımı olduğu ileri sürülen içkiden zehirlendi. Zehirlenen N.K. ve K.B. hastaneye kaldırılarak yoğum bakım ünitesine alındı. Ancak şahıslar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alındı. Büfede yapılan aramada 41 pet alkol ve 68 pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:51 Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak İçkiden Öldüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]